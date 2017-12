Monomotor cai na praia do Leblon, no Rio de Janeiro

Um avião monomotor caiu, na tarde deste sábado, 21, na praia do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. A aeronave era usada para fazer propaganda na orla. O piloto, ainda não identificado, foi socorrido por surfistas e levado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não havia informações sobre seu estado de saúde. Bombeiros do 3º Grupamento Marítimo, de Copacabana, e a polícia estavam no local do acidente. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 15h30. São Luis Um avião monomotor transportando cinco pessoas fez um pouso forçado no início da manhã deste sábado no município de Barreirinhas, distante 220 km de São Luís, no Maranhão. A aeronave transportava turistas que iam visitar os Lençóis Maranhenses. O acidente ocorreu por volta das 8h40 da manhã de sábado, no povoado de Atins, um antiga vila de pescadores onde foi instalado um concorrido resort. O monomotor pertencia a empresa de táxi aéreo Cururupu e com exceção do piloto, todos os passageiros a bordo do avião eram turistas. O avião teve problemas no vôo mas conseguiu chegar em Atins onde fez um pouso de emergência. De lá, o piloto entrou em contato com a empresa dona do avião que enviou um mecânico. As causas do acidente ainda eram desconhecidas até a tarde deste sábado.