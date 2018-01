Morador é vítima de bala perdida durante troca de tiros no RJ

Um morador da Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, no Rio, foi baleado na manhã desta terça-feira, 4, durante um tiroteio entre policiais militares e traficantes. Ele foi atingido no tórax e no braço direito e foi encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso e não corre risco de vida, segundo a polícia. De acordo com a PM, uma viatura da polícia passava pelo local quando foram recebidos a tiros. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.