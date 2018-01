Morre Hermógenes, pioneiro da ioga no Brasil

Morreu nesta sexta-feira, 13, no Rio, aos 94 anos, José Hermógenes de Andrade Filho, conhecido como professor Hermógenes, um dos precursores do ioga no Brasil. A família não divulgou a causa da morte. A cremação do corpo está prevista para a manhã deste domingo, 15, no Rio.

Autor de mais de 30 livros, Hermógenes nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. "Entrego, confio, aceito e agradeço" era um dos lemas do professor. Em 2012 foi lançada a biografia "Hermógenes: Vida, Yoga, Fé e Amor", escrita por um discípulo. Atualmente está em produção, pela Bodhgaya Filmes, o documentário "Hermógenes, Professor e Poeta do Yoga".

Aos 10 anos, Hermógenes teve uma experiência que considerou o primeiro contato com os princípios do ioga, ao mergulhar no mar e, puxado pela correnteza, quase se afogar, segundo informações divulgadas em seu site.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hermógenes estudou na Escola Militar do Rio e integrou a Força Expedicionária Brasileira (FEB). No fim da década de 1940, já com duas filhas, vendeu seguros para aumentar a renda familiar. Escreveu em 1950 seu primeiro livro, "A Pergunta que Ensina", um método didático para ensinar História. Aos 35 anos, foi diagnosticado com tuberculose avançada e submetido a cirurgia.

Em 1960, publicou "Autoperfeição com Hatha Yoga", um de seus livros mais conhecidos. Dois anos depois, abriu a Academia Hermógenes de ioga, no centro do Rio. Doutor em Yogaterapia pelo World Development Parliament, da Índia, Hermógenes recebeu em 1977, em Milão, a Medalha de Integração Nacional de Ciências da Saúde e o Diploma d'Onore no IX Congresso Internacional de Parapsicologia, Psicotrônica e Psiquiatria.