Morre Luizito, intérprete oficial da Mangueira

RIO - Morreu no início da manhã deste domingo, 6, o cantor e intérprete oficial da escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira, José Luís Couto Pereira da Silva, o Luizito. Ele morreu em decorrência de um infarto.

O cantor tinha 61 anos e estava na Mangueira desde 1997, quando chegou para defender um samba-enredo e deu certo. Estreou na Sapucaí em 1998 ao lado do Mestre Jamelão, e foi campeão com o enredo “Chico Buarque da Mangueira” já no primeiro ano.

“A Mangueira amanhece em luto...De 1998 a 2006 foi o fiel amigo e apoio de Jamelão, em 2007 tornou-se nossa voz oficial”, informou a diretoria da escola de samba, em sua página oficial no Facebook.

Neste ano, Luizito recebeu o maior prêmio do carnaval carioca o Estandarte de Ouro do Jornal O Globo. Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro do cantor.