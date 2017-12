Morre menina de 4 anos atingida por bala perdida no Rio

RIO - Morreu neste domingo, 18, uma menina de 4 anos atingida por uma bala perdida, em Bangu, zona oeste do Rio. Larissa de Carvalho fora atingida no sábado, quando deixava um restaurante com os pais.

"Nada vai fazer a minha filha volta para mim. Mas alguém faz alguma coisa para acabar com a guerra, para acabar com a violência, só isso", disse a mãe da menina, Mileni de Carvalho, em entrevista ao canal por assinatura GloboNews, na porta do Hospital Pedro II, também na zona oeste.