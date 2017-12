Morro de São Carlos volta a ter confronto entre PMs e moradores

RIO - Pouco antes das 18 horas desta sexta-feira, 15, moradores do morro de São Carlos, no centro do Rio, reiniciaram um protesto, supostamente contra a morte de dois mototaxistas ocorrida na noite de quinta, 14. Outro ato já havia ocorrido pela manhã, quando ônibus chegaram a ser incendiados.

Policiais militares acompanharam o ato e houve confronto. Atacados com pedras e outros objetos, os PMs reagiram lançando bombas de gás. Moradores chegaram a fazer barricadas com sacos de lixo para tentar impedir o avanço dos policiais rumo ao alto do morro.

O trânsito chegou a ser interrompido em pelo menos uma via, mas foi liberado por volta das 18h15.