Morte de turista italiano afeta imagem do Rio, diz secretário

A morte de um turista italiano, na tarde de segunda-feira, 19, ao tentar reaver uma cordão de ouro roubado por um assaltante, afeta a imagem da cidade do Rio na opinião do secretário municipal de Turismo e Lazer, Rubem Medina. O secretário lamentou o episódio com o turista italiano Giorgio Morassi, de 29 anos, e sua família, e admitiu que o caso terá repercussão internacional e contribuirá negativamente para imagem do Rio. "Foi uma fatalidade, e lógico que qualquer notícia negativa prejudica e reflete no turismo da cidade", completa. Apesar do incidente, Medina acredita que a permanente campanha feita pelo Estado para promover o turismo na região ajude a diminuir o reflexo negativo. "Isso pode acontecer em qualquer cidade do mundo, em Nova York, na França, e acho que as pessoas entendem que isso pode acontecer." Quanto à segurança, Medina explica que o Estado está trabalhando para manter as pessoas seguras na cidade e diminuir os crimes no Rio. "Estamos agora tentando minimizar a dor desta família", comenta Medina. Giorgio morreu atropelado por um ônibus na avenida Vieira Souto, em Ipanema, após brigar com um criminoso que roubou o cordão de ouro de seu pai, Graziano Morassi. De acordo com policiais da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), a polícia está atrás de dois suspeitos, que seriam moradores do Morro do Cantagalo. Até as 10 horas, ninguém havia sido preso. Visita de um religioso Os pais do turista receberam a visita de um padre na manhã desta terça-feira. O religioso foi trazido ao hotel onde eles estão hospedados por Ibraim Thaib, pai da noiva de Vitor Morassi, irmão de Giorgio, cujo casamento estava marcado para o próximo sábado. "Eles estão muito abalados. Ao mesmo tempo em que sabem que foi uma tragédia, se revoltam com a violência. Trouxe o padre para ajudá-los nesse momento difícil", afirmou Thaib. Segundo ele o casamento foi adiado e também ainda não há data prevista para o translado do corpo. Desde segunda, um carro da polícia permanece em frente ao hotel para evitar qualquer represália do assaltante que atacou a família de italianos. Um homem em uma bicicleta roubou o cordão do pai do turista, enquanto a família passeava no calçadão de Ipanema. O rapaz se atracou com o criminoso após o roubo e os dois caíram, lutando, na pista da Avenida Vieira Souto. O assaltante conseguiu fugir. (Colaborou Clarissa Thomé, do Estadão)