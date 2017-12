Motorista de caminhão feito refém na zona oeste do Rio é liberado

Um motorista de caminhão foi feito refém na Avenida Brasil, na altura da Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste do Rio. O caminhão de transporte de alimentos congelados era alvo de assaltantes quando policiais militares agiram. A maioria dos criminosos conseguiu fugir, mas um deles acabou cercado e fez o motorista de refém.

⚠️As duas pistas da Av. Brasil encontram-se fechadas, neste momento, na altura de #Deodoro, devido a uma ocorrência policial em andamento. pic.twitter.com/hypIxkRYkZ — PMERJ (@PMERJ) 7 de agosto de 2017

A Avenida Brasil, uma das principais ligações entre a capital fluminense e municípios da baixada, ficou com o trânsito interrompido nos dois sentidos próximo ao local durante todo o período.

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados. Eles mediaram a rendição do assaltante, que ocorreu depois da meia-noite. O motorista do caminhão saiu ileso, enquanto o sequestrador foi preso, com posse de um pistola Glock G22.