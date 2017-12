Mudança climática será tema de caminhada na zona sul do Rio

RIO - Uma caminhada em Ipanema, na zona sul carioca, pretende alertar neste domingo, 21, os governos e a sociedade sobre a importância da preservação ambiental. O objetivo é chamar a atenção para os prejuízos das mudanças climáticas e a necessidade de adotar fontes de energia 100% limpas.

A iniciativa é do movimento global Avaaz, com apoio de diversos movimentos sociais, estudantis, ambientalistas e artistas. A mobilização começa neste sábado, 20, com projeção no Cristo Redentor, cartão postal mais importante da cidade.

A ideia é que ativistas façam caminhadas semelhantes em outros países, como Estados Unidos, França, Austrália e Colômbia. Os manifestantes se reunirão no Posto 8 da Praia de Ipanema, na Avenida Vieira Souto, a partir das 10h30. A previsão é que a marcha siga até o Posto 10.