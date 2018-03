Mulher confessa seqüestro e morte de irmã de Victor Belfort

Pedro Dantas, do Estadão, e Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Uma confissão ao Ministério Público pode solucionar um dos casos mais intrigantes da crônica policial carioca contemporânea. Elaine Paiva da Silva, de 27 anos, confessou à procuradores a participação no desaparecimento e morte de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort. Priscila foi vista pela última vez em 9 de janeiro de 2004. Investigações da 75º Delegacia de Polícia (DP) de Rio D'ouro, no município de São Gonçalo, já levaram à prisão de mais três pessoas. Neste momento, policiais se encaminham para o sítio onde o corpo de Priscila estaria enterrado, segundo contou Elaine.