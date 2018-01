A aposentada Florentina de Jesus, de 96 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 16, de parada cardio-respiratória, segundo informações da rádio CBN. Ela estava internada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, subúrbio do Rio, desde que foi atingida no glúteo esquerdo durante uma incursão da Polícia Militar, na manhã de segunda-feira, 16, na Favela Vila Cruzeiro, zona norte do Rio.