Mulher é atingida por bala perdida durante tiroteio no Alemão

RIO - Em uma semana de intensos tiroteios, mais um morador ficou ferido no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Uma mulher ainda não identificada foi atingida por uma bala perdida durante troca de tiros na madrugada desta quarta-feira, 19, e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo do Alemão.

Segundo informações da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, houve confronto entre policiais e traficantes na localidade conhecida como "Beco da Vovó". A ocorrência foi registrada na 45ª Delegacia de Polícia (Alemão). Ainda não há informações sobre o estado de saúde da moradora.

Na Rua Canitar, uma das principais do Complexo, tiros foram relatados por moradores na noite desta terça e também na manhã desta quarta-feira. Na segunda-feira, 17, tiros também foram ouvidos em várias localidades do Complexo.

De acordo com o jornal Voz da Comunidade, 21 moradores ficaram feridos e 19 foram mortos durante confrontos nas comunidades do Complexo desde o início do ano. Já entre PMs, afirma o jornal comunitário, foram 13 feridos e dois mortos.

Na Vila Cruzeiro, comunidade vizinha ao Alemão e pertencente ao conjunto de favelas da Penha, o policiamento foi reforçado na noite de terça-feira após policiais em patrulhamento entrarem em confronto com traficantes no fim da tarde e à noite.

Pelas redes sociais, moradores relatavam ouvir tiros de diversos calibres e também granadas. O Batalhão de Operações Especiais reforçou o policiamento da região, e moradores disseram ter visto veículos blindados da corporação, os "caveirões", circulando pela comunidade. Não há informações sobre feridos.