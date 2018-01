Mulher é atingida por bala perdida em tiroteio no Rio O tiroteio entre traficantes e policiais do Grupamento de Apoio Tático do 6º Batalhão de Polícia Militar deixou uma mulher ferida por bala perdida. De acordo com o hospital, Daniela Ribeiro, de 25 anos, foi atingida no lado direito do abdômen, mas não corre risco de morrer. Ela já passou por uma tomografia, mas o projétil não foi localizado. A jovem permanecerá internada para realizar novos exames.