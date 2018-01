Mulher é esfaqueada na zona norte do Rio

RIO - Uma mulher de 27 anos foi esfaqueada durante um assalto na noite desta terça-feira, 2, na Avenida Maracanã, nas imediações do Shopping Tijuca, na zona norte do Rio. Ela sofreu apenas um corte superficial, foi encaminhada ao Hospital Federal do Andaraí, na mesma região, e passa bem. O assaltante conseguiu fugir.

Até as 22 horas não havia detalhes sobre o crime. A vítima, que não teve seu nome divulgado, foi socorrida pelos bombeiros, avisados sobre a ocorrência às 20h18.