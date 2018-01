Mulher é ferida no braço por bala perdida dentro de casa

RIO - Uma mulher foi ferida no braço por uma bala perdida, na madrugada desta segunda-feira, 19, no Catumbi (região central do Rio). Ela estava dentro de casa, e a bala entrou por uma janela.

A mulher, identificada apenas como Antônia, não teve a idade divulgada. Segundo o marido contou à TV Globo, a mulher estava na sala vendo TV e, por volta das 2h30, dirigiu-se ao quarto para dormir. Ela foi atingida quando já estava nesse cômodo.

A bala perfurou um dos braços e saiu. Foi recolhida pelo marido, que também socorreu a mulher, levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro.

No final da manhã desta segunda, a mulher continuava internada, em estado estável, segundo o marido.

Durante a madrugada houve tiroteio no morro do Fallet, vizinho ao Catumbi. A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) sediada no morro informou que não houve troca de tiros entre policiais e criminosos. O disparo que feriu a mulher teria partido, portanto, de algum criminoso.