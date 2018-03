Mulher e filho são atingidos por bala perdida

Uma mulher de 53 anos e o filho dela, de 4, foram atingidos por balas perdidas na tarde deste sábado, 4, no bairro Jóquei, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, caminhavam na Estrada do Anaia, próximo ao Mercado do Ico quando foram atingidas pelos disparos. Os dois foram levados ao Hospital Geral de São Gonçalo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. O caso foi encaminhado à 75ª Delegacia de Polícia, em Alcântara.