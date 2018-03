Mulher é identificada em vídeo após ataque a delegado As gravações do circuito interno de tevê de um dos prédios da rua em Copacabana onde o delegado Alexandre Neto foi alvo de um atentado no último domingo revelaram a imagem de uma mulher correndo logo depois dos tiros. Ela já foi identificada e será chamada para prestar depoimento. A polícia trabalha na depuração das imagens para identificar placas de carros e pessoas. O delegado Roberto Cardoso, titular da Delegacia de Homicídio, pretende fazer uma simulação do atentado. Ele quer obter mais informações sobre a forma como foram feitos os disparos.Seis pessoas já foram interrogadas e outras oito ainda serão ouvidas. O deputado estadual Álvaro Lins discursou nesta quinta-feira, 6, no plenário da Assembléia Legislativa. Ele disse ter encaminhado ao Ministério Público Estadual testemunha que informou ter grampeado ilegalmente o ex-presidente da OAB-RJ Octavio Gomes, a mando do delegado Alexandre Neto. "Eu tenho certeza que o ódio dele contra mim é por causa disso", afirmou Lins. Álvaro Lins era chefe da Polícia Civil quando Neto encaminhou à PF dossiê em que acusa Lins e um grupo de policiais ligados a ele por envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. As pessoas citadas no dossiê estão entre as investigadas pelo atentado.