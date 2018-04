Mulher é morta durante tentativa de assalto a papelaria na Tijuca

RIO - Uma mulher morreu baleada durante uma tentativa de assalto a uma unidade da rede de papelarias Kalunga na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 18.

Assaltantes chegaram armados por volta das 17 horas, invadiram a Kalunga e anunciaram o assalto. Seguranças reagiram e começou uma intensa troca de tiros, em que a idosa - cujo nome não havia sido divulgado até as 19h30 - foi atingida.

Até a noite desta quarta também não havia sido esclarecido se a vítima estava na loja ou apenas caminhava pela calçada, na frente do imóvel, na hora do crime.

Um funcionário da papelaria também foi atingido, mas sobreviveu. Ferido no tórax, ele foi levado ao Hospital Federal do Andaraí, na zona norte. Até as 19h30, não havia informações sobre seu estado de saúde.

Os criminosos fugiram sem levar nada e não haviam sido identificados até a noite desta quarta.