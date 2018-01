Mulher é vítima de bala perdida durante operação da PM no Rio

Uma mulher, de 72 anos, foi vítima de bala perdida na manhã desta terça-feira, 22, durante uma operação do 3º BPM (Méier) no Morro de São João, no Engenho Novo, no subúrbio do Rio. Segundo a polícia, Lourdes Pinho dos Santos foi ferida no braço esquerdo e levada para o Hospital Salgado Filho, no Méier. A polícia militar afirmou que operação de rotina no morro é para a apreensão de drogas e armas e prisões de suspeitos. De acordo com a PM, até o início da tarde desta terça, ninguém foi preso.