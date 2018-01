Mulher morre após ser atingida por bala perdida na zona norte

RIO - Uma mulher de 33 anos morreu na noite deste domingo, 8, vítima de bala perdida, em Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro. Helena Ionara de Sousa estava dentro de um carro, com o marido e os dois filhos, quando foi atingida por um tiro na cabeça. A mulher chegou a ser levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas morreu no caminho.

Os outros ocupantes do veículo, incluindo seus filhos de 11 anos e um bebê de seis meses, não ficaram feridos.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte de Helena. A perícia de local foi realizada e o corpo encaminhado ao IML. Familiares foram ouvidos e câmeras de segurança da região solicitadas. Agentes da polícia realizam diligências em busca de testemunhas e informações que ajudem nas investigações.