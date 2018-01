Mulher morre após suposto aborto clandestino no Rio

A Polícia Civil do Rio investiga a morte de Tatiana Camilato, de 31 anos, que estava grávida de quatro meses e meio. Segundo a família, por volta das 15h30 da última quinta-feira, 9, ela saiu de casa, em Parada de Lucas (zona norte), para fazer um aborto clandestino no Jacarezinho, na mesma região. Como foi sozinha, não se sabe o que houve, até que ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho Novo, também na zona norte, e morreu na sexta-feira, 10.

Sinais no corpo de Tatiana indicam que ela brigou com alguém. “No Instituto Médico Legal e depois, no enterro, a gente via que ela estava arranhada, com um corte na testa. A funerária colou a boca dela para não vermos que ela estava com os dentes muito quebrados, alguns faltando”, contou Daniele Camilato, irmão de Tatiana, ao site de notícias G1. O laudo do IML vai indicar o que houve.