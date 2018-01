Mulher morre e filha de 11 meses fica ferida em tiroteio no Rio

Uma mulher morreu e sua filha, de 11 meses, que estava em seu colo, ficou ferida, após serem baleadas na noite deste domingo, 25, próximo à Favela Kelson's, na Penha, no Rio. Segundo a Polícia Militar, os policiais foram recebidos a tiros quando faziam patrulhamento na região. As duas foram atingidas durante o ataque. A mulher chegou morta ao Hospital Estadual Getúlio Vargas e a menina ficou ferida no braço.

No domingo, 25, a polícia prendeu mais um suspeito de participar da invasão ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel, no Rio, no último dia 17. O traficante Fábio Luiz Gonçalves dos Santos, conhecido Binho da Matriz, foi detido por volta das 16 horas de domingo, no Meier, nas imediações do Morro da Matriz. Segundo a Polícia Militar, com o suspeito foi apreendido uma arma calibre 9 mm. Ele foi levado para a 23ºDP.

Após a derrubada de um helicóptero da polícia carioca por traficantes no Morro dos Macacos, no último dia 17, a guerra entre facções rivais e as forças de segurança já somam pelo menos 46 mortos, em confrontos na capital e na região metropolitana da cidade. Numa tentativa de desarticular a ação dos criminosos, dez traficantes presos no Estado foram transferidos na manhã de sábado, 24, para o presídio de segurança máxima de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.