Mulher morre em tiroteio no Complexo do Alemão

Uma mulher morreu baleada durante tiroteio no Complexo do Alemão (zona norte) no início da noite de sexta-feira, 18.

Em nota, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) informou que o corpo foi encontrado por uma equipe de policiais, depois do confronto, e que “aparentemente ela teria sido atingida por bala perdida”. Segundo a CPP, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram atacados por um grupo de criminosos armados na localidade de Areal, no fim da tarde de ontem, e revidaram.

Os bandidos fugiram. Até a manhã deste sábado, 19, ninguém havia sido preso. O policiamento está reforçado na região. A vítima foi identificada como Carla Cristina, de 43 anos. A Divisão de Homicídios (DH) investiga o caso.