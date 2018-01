Mulher morre vítima de bala perdida em Cidade de Deus, Rio

A empregada doméstica Michele da Silva Lima, de 27 anos, foi morta, vítima de bala perdida, por volta das 23 horas desta quarta-feira, 5, em Cidade de Deus, zona oeste da capital fluminense. Ela lavava roupa no tanque de casa quando foi atingida. Segundo o cunhado da vítima, Michele foi atingida na cabeça e morreu no local. Policiais militares realizam uma incursão em várias ruas da Cidade de Deus, onde teriam sido recebidos a tiros. Não se sabe se o tiro que matou a empregada doméstica foi disparado por policiais militares ou por criminosos. O corpo de Michele deve ficar a madrugada inteira à espera do término da perícia. Moradores do bairro chegaram a se reunir para protestar contra a ação da polícia. O tiroteio entre policiais militares e supostos traficantes entrou pela madrugada.