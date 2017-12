Mulheres começam a ocupar frente de batalhão da PM no sul fluminense

RIO - Mulheres começaram a ocupar na noite desta quinta-feira, 9, a frente do 28º Batalhão da PM (Volta Redonda), no sul fluminense. Com cartazes, elas cobram plano de saúde, pagamento do auxílio invalidez, adicional noturno e de periculosidade, entre outros benefícios. Os familiares dos PMs levaram cadeiras de praia para a porta da unidade.

Não há informação se elas estão impedindo a entrada e saída de veículos, a exemplo do que ocorre no Espírito Santo. PMs ligaram as sirenes das viaturas ao passarem em frente ao local da mobilização. Há preocupação de que a mobilização no Estado capixaba incentive o movimento no Rio a partir desta sexta-feira, 10.

A maior parte dos servidores do Rio, entre eles os funcionários da Segurança, não recebeu o 13º salário. Também há reclamações sobre o pagamento do RAS Olímpico (chamado de 'bico oficial', é o pagamento feito pelo Estado para os agentes que trabalham durante as suas folgas).

O Estado informou na terça-feira que o serviço de inteligência da Polícia Militar e o do Exército estão monitorando grupos de familiares de PMs nas redes sociais.

Para evitar um possível motim na área de segurança, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), garantiu o pagamento os salários dos servidores da segurança no próximo dia 14, com reajuste de até 10,22%.

Nesta quinta, Pezão descartou em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Estado, a hipótese de um motim da PM no Rio, a exemplo do que ocorre no Espírito Santo.

De acordo com Pezão, a situação está sendo monitorada, mas a alta cúpula da segurança no Estado - o secretário de Segurança Roberto Sá, o comandante da PM, Wolney Dias, e os comandantes de batalhões especiais - o tranquilizaram em reunião realizada na quarta no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense.

"Não estou trabalhando com greve da PM", disse em entrevista ao Broadcast. "Estamos monitorando. Hoje em dia com as mídias sociais temos que tomar muito cuidado. Tem muito boato", disse.