Na primeira operação após retomar Maré, Polícia Militar prende 4

RIO - Um dia após reassumir o comando do policiamento no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio, a Polícia Militar promoveu nesta quarta-feira, 1º, uma operação em 6 das 16 comunidades do conjunto.

Quatro suspeitos foram presos e houve apreensão de drogas, munições e veículos roubados. Entre 5 de abril de 2014 e 30 de junho de 2015, o policiamento em 15 das 16 comunidades do complexo foi realizado pela Força de Pacificação, composta por tropas federais.

Chefiada pelo Comando de Operações Especiais (COE), a operação desta quarta-feira mobilizou 80 agentes dos batalhões de Choque, de Operações Especiais (Bope), de Ações com Cães e do Grupamento Aeromóvel, que usaram quatro veículos blindados e dois helicópteros. Foram fiscalizadas as comunidades do Timbau, Baixa do Sapateiro, Vila do João, Salsa e Merengue, Parque Esperança e Vila dos Pinheiros.

Segundo o balanço parcial, até as 17h haviam sido apreendidos quatro carros, seis motos, 406 papelotes de cocaína, 200 sacolés de cocaína, 35 pedras de crack, 150 pinos de cocaína, 107 tabletes de maconha, 70 barras de aproximadamente 120 gramas de maconha, 143 trouxinhas de maconha, 300 papelotes de maconha, três rádios transmissores, um carregador de radiotransmissor, um porta carregador, um simulacro de pistola, 141 munições de calibres variados e R$ 12 em dinheiro. Todo o material apreendido foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso).