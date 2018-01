'Não me arrependo de nada', diz turista preso por desacato no Rio

RIO - Assaltado na sexta-feira em Ipanema, zona sul do Rio, e preso por agredir o ladrão e por desacato na delegacia o turista norte-americano Joseph Ianco, de 54 anos, foi solto na madrugada deste sábado. Ele e um amigo foram abordados pelo assaltante e reagiram. Depois de entregar seus pertences, Ianco o perseguiu e acabou levando uma coronhada ao travar uma luta corporal com o criminoso.

A polícia chegou e levou os dois primeiro para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, e depois para a Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon, para o registro da ocorrência. Na delegacia, Ianco tentou agredir o ladrão, e foi contido por agentes. Com raiva, ele xingou os policiais, e recebeu voz de prisão por desacato à autoridade.

"Não me arrependo de nada", disse o turista ao ser liberado.

A titular da Deat, Valéria Aragão, vai mandar os autos do desacato ao Juizado Especial Criminal e cópias à embaixada dos Estados Unidos para ciência e encaminhamento do governo americano. Ianco volta amanhã para Nova York, onde mora. Ele veio passar o fim de ano com um amigo no Rio.

"A reação nunca deve ser encorajada. O autor fez vários disparos na direção das vítimas. Elas estão vivas hoje graças a um milagre", disse a delegada em entrevista ao Jornal Nacional.

O criminoso tentou disparar contra Ianco, mas a arma falhou. Ele então entrou em um táxi para fugir e ameaçou o motorista, mas acabou contido até a chegada dos policiais militares.