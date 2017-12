Navio da Petrobras pega fogo na Bacia de Campos e fere 6

Um incêndio atingiu, no final da noite de quarta-feira, 28, parte do navio NS-15, pertencente a uma empresa terceirizada que presta serviços à Petrobras na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da estatal, a embarcação, usada em trabalhos de sondagem e perfurações, pegou fogo próximo de algumas plataformas. Segundo a Petrobras, seis pessoas ficaram feridas, nenhum em estado grave. O fogo, de acordo com a Petrobras, ficou restrito a uma sonda do navio, que logo se afastou do ponto onde estava. O poço em questão foi tamponado. Um helicóptero foi utilizado no resgate da tripulação do navio, que realizava trabalhos na região do campo Marlim Sul.