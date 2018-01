Nevoeiro atinge o Rio e provoca fechamento de aeroportos nesta terça

RIO - Um forte nevoeiro que atinge o Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, 23, "escondeu" parte do centro da cidade e provocou o fechamento dos Aeroportos Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, zona norte, e Santos Dumont, região central.

Por causa das condições climáticas, o aeroporto internacional suspendeu as atividades às 7h20 e teve um voo cancelado, enquanto o Santos Dumont, que normalmente abre às 6h, fechou às 6h45 e registrou quatro voos suspensos.

A CCR Barcas - concessionária que administra o sistema de barcas que ligam o Rio a Niterói, na região metropolitana, e à Ilha de Paquetá - afirmou que todas as linhas estão operando com velocidade reduzida.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a aproximação de uma frente fria no Rio vai mudar o tempo nesta terça-feira. No decorrer do dia, a nebulosidade vai aumentar e os ventos vão se intensificar. Há previsão de chuvas no período da noite. As temperaturas, entretanto, estão em elevação e podem chegar a 31ºC.