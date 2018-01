Nevoeiro fecha Aeroporto Santos Dumont, no Rio, pelo terceiro dia seguido

RIO - O Aeroporto Santos Dumont, na área central do Rio de Janeiro, amanheceu fechado nesta terça-feira, 30, por causa do forte nevoeiro que encobre o céu da cidade. A visibilidade comprometida cancela e atrasa voos desde domingo, 28, no Rio.

Conforme a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o terminal foi aberto por volta das 8h30 e opera com auxílio de instrumentos. Até as 9 horas, 25 voos haviam sido cancelados e 13 estavam atrasados. Somente um voo foi transferido para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na zona norte.

Nesta segunda-feira, 29, o Santos Dumont demorou até em torno das 9 horas para começar a operar, e apenas com auxílio de instrumentos - 45 voos foram cancelados e cinco transferido para o Galeão até as 11h30. No domingo, 28, nenhum voo chegou ou partiu do aeroporto carioca durante oito horas; 25 voos decolaram com atraso e 47 foram suspensos.

As barcas que operam as linhas Rio-Niterói, Paquetá-Centro e Ilha do Governador-Centro operam com velocidade reduzida por causa da baixa visibilidade.

São Paulo também tem o céu encoberto por nevoeiro nos últimos dias, o que prejudicou voos principalmente nesta segunda no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. As condições são melhores para voos nesta terça, com operação por instrumentos.