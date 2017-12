Nevoeiro fecha aeroporto Santos Dumont por mais de 2 horas

Um nevoeiro prejudicou as operações do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 10. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o terminal fechou das 6 às 8h23 por conta do mau tempo, ocasionando atrasos de mais de quatro horas. Por volta das 15h30, ainda havia vôos com atrasos por conta do fechamento na manhã. O mau tempo também complicou as operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por quase 16 horas. Depois de ficar fechado desde as 21h52 de segunda-feira, 9, o aeroporto reabriu para pousos às 13h43 desta terça. De acordo com a Infraero, desde a meia-noite, pelo menos 12 vôos atrasaram e 13 foram cancelados. Nos outros aeroportos do País, até as 15h30, o movimento era considerado normal.