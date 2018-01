Nevoeiro no Rio fecha Aeroporto Santos Dumont para pousos

RIO - Por causa de um nevoeiro que encobre o céu da cidade, o Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, fechou para pousos às 8h20 desta terça-feira, 15. Até 9h58, o aeroporto permanecia fechado. Os voos que chegariam ao local estão sendo remanejados para o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (O Galeão), na Ilha do Governador, zona norte, que opera sem restrições.

Segundo informações de funcionários, só a empresa aérea Gol operava por volta de 9h50. De acordo com o site da Infraero, havia dois voos atrasados e oito cancelados no Santos Dumont até 10h desta terça-feira.

Apesar do templo nublado e frio, a cidade do Rio está em estágio de normalidade nesta terça-feira, de acordo com avaliação do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR). Segundo meteorologistas do COR, a terça-feira terá redução de nebulosidade, com céu nublado e parcialmente nublado.

Não há previsão de chuva, mas, à tarde, pode haver rajadas de vento forte. A temperatura máxima é de 28º.