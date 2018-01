No dia da abertura da Copa, protestos no Rio levam 2 mil às ruas

Atualizada às 22h09

RIO - Cerca de 2 mil manifestantes fizeram dois protestos nesta quinta-feira, 12, no Rio, contra a Fifa, a Copa do Mundo e os gastos públicos empregados na realização do Mundial. As manifestações foram pacíficas, mas, após o fim do ato da manhã, houve confronto entre PMs e ativistas. Pelo menos três pessoas foram detidas na manifestação e, no protesto da tarde, mais quatro pessoas foram detidas e três ficaram feridas.

Mais de mil pessoas participaram do protesto no centro, pela manhã, e outras 800 foram até Copacabana, à tarde, próximo da Fan Fest da Fifa. O de mais cedo foi marcado pela manhã justamente porque os participantes não escondiam a vontade de ver a estreia do Brasil. “Não é contra a Copa que estamos protestando, mas contra a forma como as coisas aconteceram. Queremos mais verbas para as questões sociais, como para a área da educação”, disse o historiador Arthur Gibson, do Conlutas.

O deputado federal Chico Alencar (Psol-RJ) também participou do protesto e confirmou que pretendia assistir ao jogo e, por isso, não participaria da manifestação marcada para mais tarde. “Eu gosto de futebol e vou assistir à estreia do Brasil mais tarde. Temos de saber conciliar o que é uma tradição cultural nossa, o futebol, com a visão crítica do quanto custou. Não tenho dúvidas de que realizar a Copa foi uma grande furada para o Brasil.” Ele chegou a conversar com PMs para pedir que não houvesse repressão ao protesto, que correu pacificamente.

Carnaval. Um grupo de manifestantes, em especial, chamava a atenção: os integrantes da “Carnavandalirização” usavam fantasias, jogavam purpurina uns nos outros, seguravam balões e protestavam, tudo em um clima carnavalesco.

Nos Arcos da Lapa, quando grande parte dos manifestantes já havia ido embora, houve um início de confusão entre policiais militares e um grupo de ativistas. Um deles foi agarrado pelo pescoço e detido. Depois, uma ativista jogou uma latinha de cerveja nos PMs e também foi detida. Em outro ponto, mais um manifestante foi preso. O grupo então se dispersou e muitos partiram para Copacabana.

Logo na concentração do segundo ato, um manifestante foi preso acusado de xingar um PM. Concentrado desde as 15h30 na frente da Estação de Metrô Cardeal Arcoverde, em Copacabana, o grupo chegou à Avenida Atlântica (na orla, local da festa da Fifa) 10 minutos antes do início do jogo.

Faixas contra a Fifa dominavam o ato: “Fifa go home!” era a principal delas. No instante do gol da Croácia, o grupo - majoritariamente de preto - comemorou e correu na direção de torcedores com camisetas amarelas, abrindo um buraco na multidão. Um torcedor de camisa azul da seleção agrediu um manifestante e foi contido por outros dois torcedores.

Um homem que segurava um coco foi perseguido na areia e preso por policiais. No tumulto, um manifestante ficou ferido na cabeça e um PM foi atingido também na cabeça por uma garrafa. Em seguida, outro manifestante foi detido na Avenida Atlântica depois de chutar uma lata de lixo que já havia sido revirada na chão.

No bar Sindicato do Chope, situado na Avenida Atlântica, uma mulher que bebia em uma mesa no calçadão agrediu uma manifestante anti-Copa e foi levada para a delegacia após o tumulto.