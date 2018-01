No Rio, 50 ônibus foram incendiados nos últimos 12 meses

RIO - Representante das empresas de transporte coletivo urbano, a Fetranspor informou, em nota, que 50 ônibus foram incendiados no Estado do Rio de Janeiro em 12 meses, o que deve custar R$ 19 milhões em reposição de veículos. O último episódio ocorreu ontem, 2, no município de Magé, na Baixada Fluminense, em reação à morte de Matheus Santos Moraes, de 5 anos, durante uma ação policial na favela da Lagoa.

No protesto, foram destruídos 14 veículos que operavam linhas municipais e ligações de Magé com os municípios vizinhos de Niterói e Duque de Caxias. Segundo a federação, outros 20 ônibus foram alvo de depredação entre a noite e a manhã deste domingo, 3. "A federação solicitou à Polícia Militar reforço no patrulhamento para garantir a normalidade da operação de transporte público durante o dia de hoje", informou.

A Fetranspor destaca que o prazo de reposição de um veículo depredado é de seis meses, considerando as fases de encomenda, entrega e licenciamento. "Essa reposição pode ser dificultada num cenário de crise no setor, como o atual - cinco empresas paralisaram suas atividades no último ano na capital, por causa das dificuldades financeiras e das condições de financiamento mais rígidas na linha de crédito do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) para compra de ônibus", ressalta a entidade.