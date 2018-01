No Rio, chefe do tráfico é preso pela PM no Morro do Chapadão

Policiais da Polinter prenderam na manhã desta quinta-feira, 17, Maicon Miranda Martins, conhecido como Maiquinho. Ele é chefe do tráfico de drogas no Morro do Chapadão, em Costa Barros, no Rio de Janeiro. Com o traficante foi apreendida uma pistola e munições para fuzil. Na manhã desta quinta, a Policia Militar deu início a duas outras operações em morros do Rio de Janeiro. Por volta das 7 horas, PMs entraram no morro Chapéu Mangueira, na zona sul, e no morro do Borel, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a PM, o objetivo das operações é coibir o tráfico de drogas. A polícia não registrou troca de tiros em nenhuma das duas favelas e ainda não havia informações sobre o número de presos e materiais apreendidos. No Morro do Chapéu Mangueira, a operação é realizada pelo 19º BPM (Copacabana)e no Morro do Borel é realizada pelo 6º BPM (Tijuca) com apoio do 3º BPM (Méier) e 16º BPM (Olaria). Texto ampliado às 11h16 para acréscimo de informações.