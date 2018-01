Objetos do neto de Chico Anysio são achados em Quissamã

RIO - Objetos pessoais de Rian Brito de Oliveira Paula, de 25 anos, neto do humorista Chico Anysio (1931-2012) que mora no Rio e está desaparecido desde a última terça-feira, 23, foram encontrados por um banhista na praia do Paulista, em Quissamã, no norte fluminense, no último domingo, 28.

Documentos pessoais, um cartão bancário, uma camisa e um chinelo de Rian, filho de Nizo Neto, foram entregues pelo rapaz à Polícia Civil nesta segunda-feira, 29. Policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros começaram a fazer buscas na região, nesta segunda.

Rian, que cursa Produção Musical em uma faculdade particular do Rio, foi levado pela mãe até uma autoescola em São Conrado, na zona sul do Rio, por volta das 13h30 de terça-feira. Às 15h30 ele deveria ligar para ela pedindo que fosse buscá-lo, o que não ocorreu. Os pais telefonaram para o celular do estudante, mas descobriram que o aparelho havia ficado em casa. A família comunicou o sumiço depois de 24 horas sem ter notícias do paradeiro do rapaz.

Rian sacou uma quantia em dinheiro no mesmo dia em que sumiu, segundo o pai.