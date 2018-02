Oito milicianos da "Liga da Justiça" são denunciados

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Oito milicianos integrantes da "Liga da Justiça", que participaram em 2009 de uma chacina em Inhoaíba, na zona oeste do rio, foram denunciados nesta terça-feira, 2, pelo Ministério Público do Estado do Rio, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

O Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital (1º Tribunal do Júri), Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, acolheu pedido feito pelo MP e decretou a prisão preventiva de Ricardo da Costa Santana, Reinaldo Ramos Lobo, Bruno Barbosa da Silva, Márcio Fernando Barbosa, Adriano Mendes Rodrigues Vilela, Jadir Jerônymo Junior, Everton Douglas de Farias Sales e Maciel Valente de Souza.

Os denunciados, junto com um adolescente e outro homem ainda não identificado, mataram quatro pessoas a tiros no dia 30 de junho de 2009, por volta das 21 horas. O crime ocorreu na residência situada na Rua Santa Luzia, nº 15. As vítimas foram identificadas como Vicente de Souza, Denilson Cardoso de Paula, Maria José da Silva Cardoso de Paula e Carlos Alberto Antonio da Silva.

O objetivo dos bandidos era intimidar Vicente da Silva Junior, parente das vítimas, que figura como testemunha de crimes praticados pela milícia, como a "chacina do Barbante", ocorrida em agosto de 2008. Após os homicídios, a quadrilha tratou de ocultar os cadáveres. O corpo de Vicente de Souza, de 89 anos, foi encontrado posteriormente em um cemitério clandestino.