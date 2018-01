Ônibus articulado é incendiado em corredor da zona norte do Rio

RIO - Um ônibus articulado do BRT foi incendiado por manifestantes na Avenida Edgard Romero, altura de Vaz Lobo, na zona norte do Rio de Janeiro. A via está fechada nos dois sentidos. Segundo a Polícia Militar, o protesto seria contra a morte de uma pessoa após perseguição policial na região.

O Centro de Operações da prefeitura do Rio (COR) emitiu aviso pedindo para que motoristas evitam a região: "Atenção: incêndio em ônibus fecha os dois sentidos da Avenida Edgard Romero, na altura da Rua Manuel Machado, em Vaz Lobo. Evite a região".

Parte do comércio na região foi fechado. Equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar (Rocha Miranda) estão no local.