Ônibus bate em mureta, cai de viaduto e deixa 13 feridos em São Gonçalo

RIO - Um ônibus caiu de um viaduto em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e deixou 13 pessoas feridas na noite desta terça-feira, 21. O acidente aconteceu na Rodovia RJ-104. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate, as vítimas foram levadas para os Hospitais Alberto Torres e Azevedo Lima. A maioria, com ferimentos leves, foi atendida e liberada.

De acordo com testemunhas, o incidente pode ter sido provocado por uma pane em um carro que trafegava à frente do ônibus. O veículo teria parado subitamente na pista. O motorista do ônibus, pertencente à linha 484 (Niterói-Alcântara) conseguiu desviar, mas acabou batendo em uma mureta de proteção e caindo de uma altura de cerca de dois metros.