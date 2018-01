Ônibus cai em canal e mata homem na Gávea

Um ônibus da viação Real caiu em um canal na Praça Sibélius, esquina com a Avenida Visconde de Albuquerque, na Gávea, zona sul do Rio, após colidir com o carro, na manhã desta quinta-feira, 3. Segundo os bombeiros do quartel da Gávea, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. A vítima que morreu foi identificada como Gilvan Nogueira Bezerra, de 46 anos. Os feridos são Maria Julieta Alves, de 44 anos, e José Avelino Barbosa, de 48 anos. Eles foram encaminhados para o Hospital Miguel Couto. De acordo com testemunhas, o motorista do carro teria ultrapassado o farol vermelho.