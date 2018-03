Ônibus é incendiado em plena Avenida Brasil no Rio

Uma das principais vias da cidades, a Avenida Brasil foi cenário de mais um incêndio de ônibus no Rio de Janeiro, informou o canal de televisão "Globo News". O ataque foi feito às 5 horas deste sábado na altura de Ramos, bairro da Zona Norte. Não há informações de vítimas e a polícia suspeita que o ato tenha sido praticado por traficantes em atitude de desafio contra a milícia que controla a região.

O fogo não destruiu apenas o ônibus, tendo atingido também dois carros que estavam estacionados próximos da lotação e que foram completamente carbonizados. Logo após o início do fogo, no final da madrugada, os Bombeiros foram acionados e conseguiram controlá-lo.

Os autores do incêndio deixaram claro que o alvo do ataque foi a milícia que exerce grande poder na região: um recado deixado no local demonstra isso. "Chega de esculaxo (sic). Fora Cabo Afonso, Lenilson e Tico, os moradores querem paz", pede o aviso.