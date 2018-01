Ônibus é incendiado na zona norte do Rio

Atualizada às 22h20

RIO - Um ônibus foi incendiado por manifestantes na rua 24 de Maio, no Engenho Novo (zona norte do Rio), na noite desta quarta-feira, 25. Ninguém se feriu, mas o trânsito nessa via foi interditado durante cerca de meia hora, entre 19h30 e 20 horas, e houve tumulto na região.

Segundo a Polícia Militar, moradores do morro São João, situado nas imediações, faziam um protesto à noite, após uma operação policial realizada à tarde, e tentaram interditar a rua Barão do Bom Retiro, nas imediações da 24 de Maio. A PM interveio para dispersar o grupo e houve tumulto.

Na 24 de Maio, homens armados interceptaram o ônibus, que fazia a linha 627 (Saens Peña - Inhaúma), ordenaram que ele fosse esvaziado e atearam fogo ao veículo. Os bombeiros foram chamados e contiveram o incêndio, mas o ônibus ficou destruído. Pelas redes sociais, moradores da região relataram tentativas de saque em lojas. Mas esses casos não haviam sido confirmados oficialmente até as 22 horas desta quarta-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Operação. Por volta das 15 horas, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João trocaram tiros com criminosos durante uma abordagem na localidade conhecida como Matinha e um suspeito morreu. O nome dele não havia sido divulgado até as 22 horas desta quarta-feira. Esse episódio teria motivado a manifestação que interditou a rua Barão do Bom Retiro.