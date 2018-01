Ônibus perde controle e invade imóvel na zona norte do Rio; um morre

Atualizado às 12h20

RIO - Um ônibus perdeu o controle e invadiu um imóvel no bairro de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, deixando pelo menos um morto e 23 feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na Rua Carolina Machado, perto de uma estação de trem. O veículo, da linha 773, fazia o trajeto entre os bairros da Pavuna, na zona norte, e Cascadura, na zona oeste. O motorista do ônibus, Victor N. da Silva, de 48 anos, morreu a caminho do Hospital Estadual Carlos Chagas.

De acordo com testemunhas, o motorista passou mal, perdeu o controle do veículo e bateu na laje do prédio, que acabou caindo sobre o ônibus. Muito entulho foi retirado pelos bombeiros para possibilitar o resgate.

Segundo a Rio Ônibus (sindicato que representa todas as 41 empresas de ônibus que operam no município), o motorista não tinha nenhum afastamento por motivos médicos e, com quatro anos trabalhando na empresa Vila Real, era considerado "excelente" por sua conduta profissional.

Responsável pela linha, o consórcio Internorte se colocou "à disposição das famílias das vítimas" e declarou que vai colaborar com a investigação policial sobre o caso, com imagens do circuito interno do veículo e dados do GPS.

O consórcio informou ainda, por meio de nota, que "as primeiras informações indicam que o motorista sofreu um mal súbito, fato que será apurado pelas autoridades policiais".

Já a empresa de ônibus Vila Real, integrante do consórcio, afirmou que o motorista envolvido no acidente não tinha anotações na sua ficha cadastral. "O profissional também passou por todos os programas de treinamento exigidos pela legislação vigente, inclusive o No Ponto Certo. O motorista portava o Cartão de Identificação do Auxiliar de Transporte (Ciati)", diz a nota.

Dos 23 feridos, três foram encaminhados para o Hospital Albert Schweitzer, cinco para o Salgado Filho, dois para o Carlos Chagas e 13 para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes, na zona norte do Rio.

A operação de resgate envolveu bombeiros do quartel de Campinho, com apoio de militares de Guadalupe, ambos na zona norte.

O Centro de Operações da prefeitura do Rio informou que uma faixa da Rua Carolina Machado foi interditada por volta das 7h30, e os motoristas que passavam pelo local encontravam retenções.