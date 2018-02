Ônibus que fazia trajeto entre Rio e São Paulo cai em ribanceira

RIO DE JANEIRO - Um ônibus da Viação Itapemirim, que fazia a linha São Paulo-Rio, saiu da pista e caiu em uma ribanceira, por volta de 5h30 da madrugada de domingo, quando passava pelo município de Queimados, Baixada Fluminense.

O ônibus desgovernou-se na altura do quilômetro 193,2. No acidente 19 passageiros se feriram sendo que dez deles, até o início da noite, estavam em estado grave no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Entre eles estava um menor de um ano e cinco meses. Até o início da noite a Polícia Rodoviária Federal não tinha identificado o motorista que, com ferimentos leves, foi atendido juntamente com os outros passageiros.