Ônibus são incendiados em confronto entre PMs e bandidos no Rio

RIO - Pelo menos três ônibus foram incendiados e outro foi apedrejado, segundo a polícia, na noite desta terça-feira, 19, após um confronto entre policiais e criminosos no conjunto de favelas do Lins, em Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio. A Estrada Grajaú-Jacarepaguá foi interditada por volta das 22h15 e até as 23h15 continuava fechada nos dois sentidos.

Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, nesta terça-feira houve dois confrontos entre bandidos e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins. O primeiro, por volta das 17h30, ocorreu no Morro do Encontro. Durante uma ronda de rotina, policiais foram surpreendidos por cinco criminosos, que atiraram e fugiram. Os PMs reagiram, mas ninguém foi preso nem se feriu.

Por volta das 19h30 começou o segundo confronto, mais intenso, iniciado no Morro do Gambá. Um grupo maior de criminosos atirou contra os policiais, que reagiram. Os bandidos fugiram e promoveram atos de vandalismo ao longo das ruas, incendiando e apedrejando ônibus.

Policiais do Batalhão de Operações Policiais (Bope) e do Batalhão de Choque foram ao Lins para reforçar o policiamento. Até as 23 horas, porém, não havia registro de feridos e ninguém havia sido preso.