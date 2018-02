Ônibus sofre pane elétrica e pega fogo no Rio

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Um ônibus sofreu uma pane elétrica e pegou fogo na manhã desta quinta-feira, 4, na Avenida Dom Elder Camara, no bairro de Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes ao local, o incêndio começou por volta das 8h30 e foi controlado rapidamente. Ninguém se feriu. O coletivo ainda ocupa uma das faixas da via, complicando o trânsito na região. A Polícia Militar também foi para o local.