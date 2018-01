Ônibus tem pane, pega fogo e atinge outros 4 veículos no Rio

RIO - Um ônibus municipal do Rio pegou fogo enquanto trafegava pela Avenida Augusto Severo, nas imediações da Praça Paris, na Glória (zona sul), na tarde desta quarta-feira, 16.

Como desde a manhã a cidade registrou manifestação de servidores públicos estaduais e confrontos com a polícia em frente à sede da Assembleia Legislativa, no centro, quem viu o ônibus em chamas supôs inicialmente que o veículo tivesse sido incendiado propositalmente.

No entanto, o próprio motorista esclareceu à polícia que o fogo foi causado por alguma pane elétrica e que só houve tempo para desembarcar. No momento do incêndio havia poucos passageiros no ônibus, que pertence à Viação Pégasus e cumpria a linha 2336 (Campo Grande-Castelo). Ninguém se feriu.

Quatro veículos que estavam estacionados perto do local onde o ônibus pegou fogo também foram atingidos.