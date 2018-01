Ônibus tomba e deixa 20 feridos perto de aeroporto no Rio

Um ônibus tombou no Trevo dos Estudantes, perto do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, deixando nesta quarta-feira, 18, ao menos 20 feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhados para os hospitais municipais Souza Aguiar (centro) e Miguel Couto (Gávea).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o ônibus transportava turistas do Aeroporto Santos Dumont. Não há informações de quantos eram estrangeiros. Nenhum dos 20 feridos corre risco de morte. Dos nove encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, apenas Cinthia Godoi Rodrigues, de 30 anos, e Helanquio Soares de Araújo, de 47, permaneciam internados por volta de 18h desta quarta-feira.

Entre os 11 feridos encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, apenas Nebesius, de 70 anos, David Jfbinak, de 41 anos e David Hlatik, também de 41, seguiam hospitalizados até o início da noite desta quarta, nenhum deles em estado grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , homens do Quartel Central, do Catete, de Vila Isabel e do Grupamento Marítimo de Botafogo foram acionados para o resgate dos feridos. Uma faixa da via foi interditada para que fosse prestado socorro às vítimas.