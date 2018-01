RIO - Um ônibus tombou no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, deixando ao menos 20 feridos de acordo com o Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira, 18. Eles foram encaminhados para os hospitais municipais Souza Aguiar (centro) e Miguel Couto (Gávea).

Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Bombeiros do Quartel Central (do centro do Rio) prestam atendimento no local.