Operação da Guarda Municipal termina com 2 detidos no Rio

RIO - Uma operação da Guarda Municipal para combater o comércio irregular no centro do Rio causou confusão, na tarde desta segunda-feira, 25. Segundo a Guarda, um ambulante que estava trabalhando sem autorização no Largo da Carioca teve as mercadorias apreendidas pelos agentes, que foram alvo de pedradas lançadas por outros vendedores.

A Polícia Militar foi acionada e duas pessoas foram detidas - um homem acusado de lançar pedras contra os guardas municipais e um motociclista que usou sua moto para impedir o trânsito de uma viatura da PM.

Durante a confusão, que se estendeu por cerca de meia hora, entre 15h30 e 16 horas, algumas lojas da rua Uruguaiana permaneceram fechadas, por decisão dos proprietários. O caso foi registrado na 4ª DP (Central).